НАТО массово стягивает военную авиацию в ключевой хаб по снабжению ВСУ

НАТО начала массово стягивать военно-транспортную авиацию в польский город Жешув, являющийся логистическим центром и ключевым хабом для поставки оружия и военной техники из стран Североатлантического альянса на Украину. Утверждается, что только за последние трое суток там приземлились 10 самолетов, принадлежащие государствам военно-политического блока.

Среди прилетевших в Польшу авиалайнеров были замечены два четырехмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил (ВВС) Бельгии, еще один такой же борт ВВС Великобритании. Пара Lockheed CC130J Hercules Канады, сверхдальнемагистральный двухдвигательный реактивный бизнес-самолет Gulfstream G550 Польши, принадлежащий Британии крупногабаритный Boeing C-17A Globemaster III, французский реактивный административный Dassault Falcon 900EX, а также два самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT альянса. Последние используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Резко возросшую активность авиации НАТО объяснили

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что резко возросшая активность авиации НАТО в Жешуве связана с острым дефицитом ресурсов у Киева.

Он напомнил, что на прошлой неделе было принято решение о поставке большой партии вооружения и снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). И сейчас, объяснил эксперт, самолеты альянса занимаются транспортировкой новой партии военной помощи в польский город.

Все это сейчас начало поставляться с различных военных баз Европы, в том числе и часть поступает из-за океана. Все это объясняется катастрофическим положением Киева, нехваткой и боеприпасов, и военной техники, которую каждые сутки российская армия успешно перемалывает Сергей Липовой генерал-майор авиации

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что стягиванием военной техники в Жешув страны НАТО хотят подстегнуть Россию к выгодным для себя решениям в переговорах по Украине.

«Я так понимаю, они решили нас напугать. И в то же время они от Евросоюза хотят выделить человека, который будет вести переговоры с Россией после воздействия "Орешника". Страны НАТО хотят подтолкнуть нас к каким-то переговорам, может, даже на не очень выгодных для нас условиях, однако такого не может быть в принципе», — подчеркнул Колесник.

Он заявил, что Вооруженные силы России все равно разобьют поставляемое Киеву западное вооружение, однако за этим будут стоять жертвы.

В 2025 году американские военные покинули военный хаб в Жешуве

Весной прошлого года командование армии Соединенных Штатов в Европе и Африке сообщило о выводе войск с польской базы. В штабе заверили, что передислокация американских военных является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности».

Там отметили, что объект в Жешуве не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и их партнеров.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По словам президента Польши Анджея Дуды, вывод войск США из военного хаба был согласован на уровне Североатлантического альянса. «[Речь] идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве», — подчеркнул он. При этом политик указал, что перемещение американских военных «не означает вывода войск» из Польши.

А в Пентагоне заверили, что вышеописанные действия не повлияют на помощь Украине. «Миссия не изменилась», — подчеркнул представитель Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке. Эту информацию также подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Известно, что в Жешуве размещены несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot и британский ЗРК Sky Sabre. В частности, Великобритания использует хаб в качестве одного из основных маршрутов для доставки военной помощи ВСУ). Ранее он принимал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь его постоянно используют еще военные и грузовые самолеты. В общей сложности активность военной авиации выросла на 167 процентов.