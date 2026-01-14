НАТО начала массово стягивать военную технику в главный хаб для снабжения ВСУ

НАТО начала перебрасывать военную авиацию в главный хаб альянса по снабжению ВСУ

НАТО начала активно перебрасывать военно-транспортную авиацию в польский Жешув, являющийся главным центром координации и транзита военной техники из стран альянса на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации отмечается, что только за последние трое суток в хаб прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550, французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, а также Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании.

Кроме того, были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT, которые используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

12 января стало известно, что самолет-разведчик НАТО Boeing E-3B Sentry курсирует у западной границы Украины. Отмечается, что воздушное судно обнаружили в этой локации сразу после ударов российской ракеты средней дальности «Орешник».

