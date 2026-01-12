Реклама

Самолет-разведчик НАТО обнаружили на границе Украины

Самолет-разведчик НАТО курсирует у западной границы Украины, в 180 км. от Львова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: U.S. Air Force

Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3B Sentry курсирует у западной границы Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«В эти минуты радиоэлектронный разведчик Boeing E-3B Sentry с позывным NATO15 и регистрацией Люксембурга LX-N90444 нарезает круги над Люблином всего в 180 км от Львова», — сказано в публикации.

Сообщается, что самолет обнаружили в этой локации сразу после ударов «Орешника».

Ранее сообщалось, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Позднее на Украине рассказали, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове.

