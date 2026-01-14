В России объяснили массовое стягивание техники НАТО для снабжения ВСУ

Депутат Колесник: В Польше начинается очередной виток эскалации конфликта

Стягиванием военной техники в город Жешув страны НАТО, вероятно, решили подстегнуть Россию к выгодным для себя решениям в переговорах по Украине, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что НАТО начала активно перебрасывать военно-транспортную авиацию в польский Жешув, являющийся главным центром координации и транзита военной техники из стран альянса на Украину. Кроме прочих, были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT, которые используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

Депутат отметил, что военная техника и боеприпасы, поставляемые в Жешув, далее разъедутся по всей территории Украины, после чего будут применяться против российских войск. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России все равно разобьют вооружение, однако за этим будут стоять жертвы.

«Я так понимаю, они решили нас напугать. И в то же время они от Евросоюза хотят выделить человека, который будет вести переговоры с Россией после воздействия "Орешника". Страны НАТО хотят подтолкнуть нас к каким-то переговорам, может, даже на не очень выгодных для нас условиях, однако такого не может быть в принципе», — прокомментировал Колесник.

Парламентарий добавил, что Польша в очередной раз подтвердила, что является абсолютно агрессивной страной. Он также напомнил, что президент Кароль Навроцкий часто высказывается в адрес России негативно, а теперь раскручивает очередной виток военной эскалации.

12 января стало известно, что самолет-разведчик НАТО Boeing E-3B Sentry курсирует у западной границы Украины. Отмечается, что воздушное судно обнаружили в этой локации сразу после ударов российской ракеты средней дальности «Орешник».