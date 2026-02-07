Реклама

Экономика
10:05, 7 февраля 2026Экономика

Большинство регионов Украины охватили аварийные отключения света

«Укрэнерго»: Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Об этом со ссылкой на «Укрэнерго» сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Проблемы с отсутствием электричества фиксируют в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях.

По данным Telegram-канала «Политика страны», аварийные отключения света охватили большую часть территории после ударов по энергосистеме. Были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.

В конце января на территории Украины произошло аварийное отключение света. Из-за блэкаута в некоторых регионах государства начались перебои с отоплением и водой. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к отключению электричества на Украине привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.

