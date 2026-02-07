В Европе признали необходимость перевооружения

Глава ВС Швеции Классон: Европе нужен собственный ядерный потенциал сдерживания

Европе нужен собственный ядерный потенциал сдерживания. Об этом в интервью Sveriges radio заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Классон, признавший, что это подразумевает необходимость перевооружения континента.

«Нам необходим такой потенциал, но я пока не могу сказать, как он будет создан — посредством сотрудничества с европейскими ядерными державами или каким-либо другим способом. Пока существует ядерное оружие, угрожающее нашему существованию, нам необходимо мыслить в этом направлении для создания адекватного сдерживающего потенциала и реальной обороноспособности», — сказал Классон.

Он добавил, что сожалеет об окончании срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. По мнению Классона, это увеличивает неопределенность в сфере глобальной безопасности.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать СНВ-3 после истечения срока его действия, если аналогичный шаг сделают США. Однако ответа со стороны Вашингтона не последовало.