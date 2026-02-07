ТАСС: Запорожцы уверены в неспособности властей решить проблемы города

Жители подконтрольного Киева Запорожья уверены, что местные власти не могут решить проблемы города и ждут Российскую армию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Жители живут в огромном стрессе и напряжении - отсутствие света и тепла, расплывчатая официальная информация о продвижении российских войск. Некоторые ждут не дождутся, когда же придут российские военные и этот кошмар закончится», — рассказал представитель подполья.

Ранее военный блогер Владислав Угольный рассказал о продвижении Российской армии на Запорожье и последующем выходе к Днепропетровску.

