Беженка Хачатрян рассказала об убийстве ВСУ мирных жителей за еду

Беженка Анаит Хачатрян в интервью РИА Новости сообщила, что до освобождения населенного пункта Родинское в ДНР военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишали жизни мирных жителей и конфисковывали у них продовольствие.

«Вывели на улицу, расстреляли и забирали еду. Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое — всего 14 человек», — заявила она.

Хачатрян также упомянула, что схожие происшествия имели место и в соседних населенных пунктах. На ее недоумение о причинах стрельбы по соотечественникам военнослужащие ВСУ, по словам женщины, отвечали, будто мирные жители не заслуживают сострадания.

Хачатрян смогла добраться до передовых позиций российских войск, где к тому времени уже укрепились штурмовые подразделения 55-й дивизии морской пехоты, действующие в составе группировки «Центр». Военнослужащие разместили беженку в безопасном месте, обеспечили питанием, оказали необходимую медицинскую помощь и спустя несколько дней организовали её безопасную эвакуацию в тыл.

Ранее сообщалось, что беженец из Красноармейска (украинское название — Покровск) спас трех тяжелораненых российских военных во время боев за город. По словам мужчины, он на протяжении трех суток откапывал засыпанного бойца, а после в покрывале перетащил его через минное поле.