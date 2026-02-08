Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 8 февраля 2026Мир

Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании

Спецпредставитель президента Дмитриев намекнул на скорую отставку Кира Стармера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Jack Taylor / Pool / Reuters

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам Дмитриева, на фоне отставки главы его аппарата Моргана Максуини из-за скандала с делом Джеффри Эпштейна Стармер может объявить о своем уходе. Российский политик назвал Стармера поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

Максуини сыграл ключевую роль в назначении бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, уличенного в дружбе с Эпштейном, и теперь может поплатиться за это. В Британии его отставку связали с попыткой Стармера удержаться у власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Стало известно об ударе ВС России по аэродрому в Полтавской области

    На Украине снова произошло землетрясение

    Французский лыжник извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде

    В сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци

    Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании

    Захарова назвала нацистами обвинивших литовскую певицу в использовании русских мотивов

    Выстрелы в спину генералу ГРУ в Москве назвали политическим жестом Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok