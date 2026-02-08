Спецпредставитель президента Дмитриев намекнул на скорую отставку Кира Стармера

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам Дмитриева, на фоне отставки главы его аппарата Моргана Максуини из-за скандала с делом Джеффри Эпштейна Стармер может объявить о своем уходе. Российский политик назвал Стармера поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

Максуини сыграл ключевую роль в назначении бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, уличенного в дружбе с Эпштейном, и теперь может поплатиться за это. В Британии его отставку связали с попыткой Стармера удержаться у власти.