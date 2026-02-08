Реклама

Силовые структуры
8 февраля 2026Силовые структуры

Участник покушения на генерала Алексеева оказался злостным должником

Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева россиянин Виктор Васин оказался злостным должником. Об этом со ссылкой на материалы судебных приставов сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина накопил в России долг на сумму свыше 830 тысяч рублей. Виктор Васин жил с женой и собакой. Несколько лет назад он приобрел квартиру.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в высокопоставленного офицера и скрылся с места преступления.

Киллером оказался гражданин России Любомир Корбе 1960 года рождения, родившийся в Тернопольской области Украины. Его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и передали российской стороне при содействии зарубежных партнеров. Еще одна соучастница преступления бежала на Украину.

