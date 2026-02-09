Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:20, 9 февраля 2026Бывший СССР

Атакованная ВС России авиабаза под Киевом оказалась хранилищем западных истребителей

ВХ: На атакованной ВС РФ авиабазе Васильков под Киевом размещались звенья F-16AM
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Авиабаза Васильков в Киевской области, которую ВС России атаковали 8 февраля, оказалась площадкой для размещения западных истребителей, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такие данные приводит Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

Согласно публикации, российские войска атаковали авиабазу, используемую в том числе как хранилище, оперативно-тактическими квазибаллистическими ракетами 9М723-1 «Искандер-М». Ударов было не менее девяти, они вызвали вторичные детонации и возгорания.

«Аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев [истребителей] F-16AM. Поэтому даже при отсутствии самих "Фальконов", которые нередко используют подготовленные прямые участки трасс в качестве аэродромов подскока, в Василькове могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара по базе в городе Васильков под Киевом были уничтожены зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов. По данным подполья, этот военный объект являлся важным узлом в центральной части Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Азове» упрекнули Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    ВСУ ударили дронами по своим же солдатам

    Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

    Дождь из кипятка в лифтах самого элитного небоскреба «Донстроя» попал на видео

    Россиянка оказалась в больнице после выпитого чая с ртутью

    На Западе раскрыли новый хитрый план Евросоюза

    Корейский губернатор извинился за слова об импорте девственниц

    Российский школьник пришел на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok