Атакованная ВС России авиабаза под Киевом оказалась хранилищем западных истребителей

ВХ: На атакованной ВС РФ авиабазе Васильков под Киевом размещались звенья F-16AM

Авиабаза Васильков в Киевской области, которую ВС России атаковали 8 февраля, оказалась площадкой для размещения западных истребителей, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такие данные приводит Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

Согласно публикации, российские войска атаковали авиабазу, используемую в том числе как хранилище, оперативно-тактическими квазибаллистическими ракетами 9М723-1 «Искандер-М». Ударов было не менее девяти, они вызвали вторичные детонации и возгорания.

«Аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев [истребителей] F-16AM. Поэтому даже при отсутствии самих "Фальконов", которые нередко используют подготовленные прямые участки трасс в качестве аэродромов подскока, в Василькове могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара по базе в городе Васильков под Киевом были уничтожены зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов. По данным подполья, этот военный объект являлся важным узлом в центральной части Украины.