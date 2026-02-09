«АвтоВАЗ» проверит информацию о массовых проблемах своей модели

«АвтоВАЗ» проверит информацию о многочисленных дефектах в Lada Largus

После появления в нескольких Telegram-каналах сообщений о массовом дефекте электронного блока управления (ЭБУ) в автомобилях Lada Largus, а также частых поломках двигателя, коробки передач и сбоях в электронике, пресс-служба «АвтоВАЗа» сделала заявление. Комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы, как ведущий российский автопроизводитель, заинтересованы в обеспечении и повышении качества наших автомобилей, поэтому дополнительно запросили у коллег из Mash (пока без ответа) и проверяем информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам. При этом рассматривать мы можем именно официальные обращения автовладельцев в официальные сервисные центры: только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями», — подчеркнули в автоконцерне.

Там заявили, что одно из крупных Telegram-изданий не смогло предоставить конкретные данные о проблемах, ограничившись общими формулировками, вроде «больше 20-30… минимум», которые были отмечены «владельцами автомобилей, предпринимателями с крупными автопарками, а также сервисными центрами и специалистами по ремонту Lada».

Производитель подчеркнул, что после возобновления производства модели в Ижевске в 2024 году было реализовано более 59 тысяч этих автомобилей. «Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей», — сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

