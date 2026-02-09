Реклама

Экономика
19:50, 9 февраля 2026

Россиянам назвали ответственных за чистку балконов от сосулек

Юрист Султанов: Собственник не обязан чистить от снега балконы и кондиционеры
Виктория Клабукова

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Обязанность по очистке общедомового имущества от снега и наледи лежит на обслуживающей организации. Кто отвечает за чистку балконов, изданию RT разъяснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

По словам эксперта, своевременной очисткой от снега фасадов, кровли, козырьков и конструктивных элементов должна заниматься управляющая организация. Если с конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, упала сосулька или снежная масса, отвечать будет УК или ТСЖ — под этим подразумевается компенсация имущественного вреда, а при наличии травм речь может идти вплоть до уголовной ответственности. В случае обрушения наледи необходимо вызвать полицию для фиксации произошедшего и сделать фотографии. Впоследствии нужно подать претензию в УК с расчетом стоимости предстоящего ремонта, а в случае отказа — идти в суд.

Собственник, в свою очередь, должен следить за состоянием конструкций, которые он установил самостоятельно либо изменил без согласования. Таким образом, собственными силами счищать от снега балконы и кондиционеры квартировладелец не обязан. Ответственность в данном случае определяется на том основании, относится ли конструкция к общему имуществу и не менял ли ее собственник.

Солидарен с Султановым и адвокат Михаил Салкин. За состоянием штатного балкона — от застройщика, без самовольного остекления или самовольного козырька, — обязана следить УК, поскольку балконная плита входит в понятие общедомого имущества, обратил внимание собеседник издания. То же касается и кондиционеров — если оборудование стоит в предусмотренных проектом дома коробках, то отвечать за их содержание должна УК. Если кондиционер был установлен самовольно, то данная ответственность возлагается на собственника.

Ранее в Кирове на голову 11-летней девочки с крыши упала глыба льда. В результате школьница была госпитализирована с травмой головы.

