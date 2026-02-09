Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:19, 9 февраля 2026Силовые структуры

ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

ФСБ: На Украине обещали заплатить $30 тысяч за убийство генерала Алексеева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Украинские спецслужбы пообещали заплатить 30 тысяч долларов за расправу над генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Вознаграждение должен был получить исполнитель преступления в случае успешного покушения.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе — в этот момент высокопоставленный военный вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Он получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.

Киллера задержали быстро — им оказался 66-летний россиянин Любомир Корба. После покушения он выехал в Дубай, где и был пойман. Мужчина уже признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия задержала три танкера. Суда перевозили «дешевую нефть из охваченных конфликтами регионов»

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Раскрыты подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    ВКС России получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике

    Стало известно о странностях в смерти российского подростка в бетономешалке

    Появилось расписание выступлений россиян на Олимпиаде на 9 февраля

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Российский командир раскрыл тактику уничтожения позиций ВСУ

    Постояльцы пригрозили взорвать башню «Москва-Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok