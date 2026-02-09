Реклама

Силовые структуры
08:52, 9 февраля 2026Силовые структуры

Появились новые подробности о пытавшихся убить генерала Алексеева

Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину
Варвара Митина (редактор)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и его сообщник Виктор Васин признали вину. Об этом пишет ТАСС.

Любомира Корба завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года. Россиянин даже прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. В какой-то момент он получил заказ на покушение на генерала Алексеева. При этом Корба вел наблюдение и за другими высокопоставленными военными в Москве.

Непосредственным исполнителем преступления стал гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали в Дубае вскоре после того, как он покинул территорию России. Личность стрелка установили за несколько часов.

