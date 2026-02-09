Реклама

Силовые структуры
08:06, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто время установки личности стрелявших в генерала Алексеева

Силовики установили личность стрелявшего в Алексеева за несколько часов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правоохранители установили личность стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева за несколько часов. Об этом пишет ТАСС.

Далее силовики выяснили, что стрелок улетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поэтому началось взаимодействие с партнерами. Других подробностей собеседник агентства не привел.

Непосредственным исполнителем преступления стал гражданин России Любомире Корбе 1960 года рождения. Его задержали в Дубае вскоре после того, как он покинул территорию России. Сейчас Корбе уже вернули на родину.

О покушении на Алексеева стало известно утром 6 февраля. Оно произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. В генерала выстрелили не менее трех раз. Военного госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в сознание, а врачи с осторожностью заявили об отсутствии угрозы жизни.

