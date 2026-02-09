Реклама

17:54, 9 февраля 2026Мир

Германия обвинила украинца в попытке диверсии

Федеральная прокуратура Германии предъявила украинцу обвинения в шпионаже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Федеральная прокуратура Германии предъявила украинцу обвинения в шпионаже и попытке диверсии. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Федеральная прокуратура 22 января 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Евгению Б.», — утверждается в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, украинец обвиняется в «агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога». В частности, он вместе с двумя соучастниками отправил из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами, чтобы затем, предположительно, по разведанному маршруту отправить груз с зажигательными устройствами внутри. Ведомство обвинило мужчину в том, что тот якобы был связан с российской разведкой.

Ранее в Польше был задержан сотрудник Министерства обороны страны по подозрению в якобы связях с разведкой России.

