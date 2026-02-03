В Польше задержали сотрудника Минобороны по подозрению в связях с Россией

В Польше задержан сотрудник Министерства обороны страны по подозрению в якобы связях с разведкой России. Об этом сообщает Onet.

Подозреваемый является давним сотрудником среднего звена департамента оборонной стратегии и планирования Минобороны Польши. Он был задержан Службой военной контрразведки 3 февраля вскоре после того, как появился на рабочем месте.

Уточняется, что спецслужбы вели наблюдение за мужчиной на протяжении нескольких месяцев, документируя и анализируя его действия. Неназванный источник издания заявил, что задержание сотрудника МО стало «одним из крупнейших успехов».

В октябре в Польше были задержаны два гражданина Украины, их подозревают в шпионаже.