Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 3 февраля 2026Мир

В Польше задержали сотрудника Минобороны по подозрению в связях с Россией

Onet: В Польше задержан сотрудник МО по подозрению в связях с разведкой России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom  

В Польше задержан сотрудник Министерства обороны страны по подозрению в якобы связях с разведкой России. Об этом сообщает Onet.

Подозреваемый является давним сотрудником среднего звена департамента оборонной стратегии и планирования Минобороны Польши. Он был задержан Службой военной контрразведки 3 февраля вскоре после того, как появился на рабочем месте.

Уточняется, что спецслужбы вели наблюдение за мужчиной на протяжении нескольких месяцев, документируя и анализируя его действия. Неназванный источник издания заявил, что задержание сотрудника МО стало «одним из крупнейших успехов».

В октябре в Польше были задержаны два гражданина Украины, их подозревают в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван главный район новостроек Москвы

    Названо «самое страшное оружие» России

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

    Европа приготовилась к поражению от России

    Россиянин несколько лет вымогал деньги у родственника

    Россиянин нашел гранату в своей машине

    Военблогер ответил на заявление Зеленского о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok