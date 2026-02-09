Реклама

15:27, 9 февраля 2026Забота о себе

Испытывающим проблемы с желудком после кофе россиянам дали совет

Гастроэнтеролог Вялов призвал лечить желудок при появлении изжоги после кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что если после кофе появляются проблемы с желудком, то не всегда нужно отказываться от этого напитка. В своем Telegram-канале он дал россиянам совет, благодаря которому они смогут продолжить пить любимый напиток.

По словам Вялова, если желудочно-кишечный тракт полностью здоров, то он без негативных последствий воспринимает любые продукты и напитки. В том числе речь идет и о кофе, подчеркнул врач.

Он призвал людей, испытывающих после употребления этого напитка изжогу, боль и другие неприятные симптомы, воспринимать их как сигнал организма о наличии скрытой проблемы в пищеварительной системе, которая требует внимания. По словам Вялова, в этом случае нужно задуматься о комплексном лечении желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредила, что регулярное употребление пива негативно сказывается на работе кишечника. Из-за этого алкогольного напитка в нем происходит изменение баланса бактерий, пояснила она.

