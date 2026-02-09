Реклама

На Украине рассказали о децентрализации власти после ухода Ермака

«Страна.ua»: В Киеве ослабла вертикаль власти после отставки Ермака
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Одним из итогов отставки бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака занимаемой должности стала децентрализация власти. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Во власти исчез единый центр принятия решений, которым при Ермаке был Офис президента. Сейчас система стала более децентрализованной», — сказано в публикации.

Сообщается, что оппозиция пытается склонить украинского лидера Владимира Зеленского к созданию нового правительства. В то же время сам Зеленский пытается сохранить контроль, прежде всего через силовые структуры.

28 ноября 2025 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

