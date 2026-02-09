Реклама

Экономика
13:58, 9 февраля 2026Экономика

Названы российские регионы-должники по ипотеке

В Ингушетии и Дагестане самая высокая просрочка по ипотеке в России
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ингушетия, Дагестан и Тува лидируют среди регионов России по уровню просроченной задолженности по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Циана».

В 2025 году общий уровень просрочки по ипотеке в среднем по стране вырос вдвое — с 0,5 до 1 процента, а ее объем — с 95 до 206 миллиардов рублей. На вторичном рынке с учетом индивидуального жилья доля просроченных платежей увеличилась сильнее, чем среди новостроек и достигла 1,2 процента (плюс 0,6 процентных пункта) и составила 187 миллиарда рублей. На первичном рынке жилья показатель равен 0,4 процента (плюс 0,2 процентных пункта), или 19 миллиардам рублей.

Лидером по просроченной задолженности является Ингушетия (10,6 процента, плюс 3,3 процентных пункта за год). Второе место занял Дагестан с уровнем просрочки в 4,6 процента (плюс 1,6 процентных пункта), третье — Тува с результатом 4,3 процента (плюс 3,4 процентных пункта).

В пятерку регионов-лидеров по уровню просрочки также вошли Чечня и Северная Осетия, где просроченная задолженность увеличилась за 2025 год на 1,1 процентных пункта — до 3,7 процента.

В Москве просрочка достигла 0,9 процента (плюс 0,3 процентных пункта), в Московской области — 1,1 процента (плюс 0,6 процентных пункта), в Санкт-Петербурге — 0,8 процента (плюс 0,4 процентных пункта).

Ранее аналитики RedCat предсказали рынку новостроек непростой сценарий в 2026 году. Снижение спроса на жилье может быть связано с ужесточением правил выдачи льготной ипотеки, отметили специалисты.

