Двух девушек задержали за оскорбительное видео о защитниках Белгородской области

Двух девушек задержали за оскорбительное видео о белгородцах

Двух россиянок задержали за видео с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Правоохранители сообщили, что обе участницы ролика были оперативно найдены и доставлены для разбирательства в полицию. Одна из них оказалась ранее судимой.

«Они привлечены к административной ответственности по статьям 20.3.3 и 20.1 КоАП РФ. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по решению суда каждой девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 47 тысяч рублей. Также они получили штраф в размере 500 и 600 рублей за мелкое хулиганство. Кроме того, девушки публично принесли белгородцам извинения за свои высказывания.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины в Белгороде.

