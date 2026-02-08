Губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде. Об этом он написал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник сообщил, что это произошло в ходе его поездки по объектам инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел», — пояснил Гладков, добавив, что он вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятался в укрытие.

Ранее глава региона сообщал, что под удар ВСУ попали объекты критической инфраструктуры в Белгороде. По некоторым данным, противник атаковал регион из РСЗО HIMARS.