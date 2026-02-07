ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты критической инфраструктуры в Белгороде, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Обстрел города Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения», — уточнил губернатор.

Военкор Юрий Котенок отметил, что удары были нанесены по объектам энергетики, часть города оказалась обесточена.

Как пишет Telegram-канал Mash, в Белгороде произошли взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. Предварительно, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS. Сообщается, что электричество пропало на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадали четыре человека на инфраструктурном объекте. Им вызвали скорую и помогли дойти до проходной.

