Раскрыто число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: От ракетного обстрела Белгорода пострадали 4 человека

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пострадали четыре человека. Число жертв раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона лично прибыл на территорию одного из инфраструктурных объектов. Выяснилось, что там пострадали четверо мужчин. Им вызвали скорую и помогли дойти до проходной.

«Двоим из них, получившим баротравму и ушиб коленного сустава, бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар они отказались», — рассказал Гладков.

У двух других россиян диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Ранее в Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела были зафиксированы отключения электро- и водоснабжения.

