Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 7 февраля 2026Россия

Раскрыты последствия атаки на Белгород американскими ракетами

В Белгороде после обстрела зафиксированы отключения электро- и водоснабжения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chad Menegay / Globallookpress.com

В Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела зафиксированы отключения электро- и водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным SHOT, во время атаки ВСУ над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены как минимум шесть американских ракет HIMARS. После этого в отдельных частях Белгорода и приграничных районах пропали свет и вода. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Губернатор сообщил, что выехал на объекты для оценки ситуации и общения со специалистами. По его словам, сейчас предпринимаются меры по восстановлению подачи ресурсов, о результатах будет сообщено дополнительно.

Глава региона также отметил, что, несмотря на относительно мягкую погоду — от минус 1 до минус 3 градусов, — любые отключения при минусовой температуре представляют серьезную угрозу для жизнедеятельности жителей приграничных территорий.

Ранее стало известно, что после атаки по белгородскому селу Муром есть один пострадваший.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Разговор Путина и Си Цзиньпина назвали плохой новостью для Запада

    Звезда реалити-шоу о роскошной жизни стал сборщиком мусора

    В России высказались о восстановлении отношений с Европой

    Раскрыты последствия атаки на Белгород американскими ракетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok