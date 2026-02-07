Раскрыты последствия атаки на Белгород американскими ракетами

В Белгороде после обстрела зафиксированы отключения электро- и водоснабжения

В Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела зафиксированы отключения электро- и водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным SHOT, во время атаки ВСУ над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены как минимум шесть американских ракет HIMARS. После этого в отдельных частях Белгорода и приграничных районах пропали свет и вода. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Губернатор сообщил, что выехал на объекты для оценки ситуации и общения со специалистами. По его словам, сейчас предпринимаются меры по восстановлению подачи ресурсов, о результатах будет сообщено дополнительно.

Глава региона также отметил, что, несмотря на относительно мягкую погоду — от минус 1 до минус 3 градусов, — любые отключения при минусовой температуре представляют серьезную угрозу для жизнедеятельности жителей приграничных территорий.

Ранее стало известно, что после атаки по белгородскому селу Муром есть один пострадваший.