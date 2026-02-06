Реклама

Россия
22:22, 6 февраля 2026Россия

Мирный житель российского региона погиб при ударе украинского беспилотника

Гладков: В селе Муром беспилотник ВСУ атаковал легковое авто, погиб мужчина
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по движущемуся гражданскому легковому автомобилю в селе Муром. В результате атаки скончался мужчина, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. В момент атаки в автомобиле также находилась женщина, которая получила множественные осколочные ранения, ожоги и минно-взрывную травму. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Белгорода.

«Врачи реанимации продолжают бороться за ее жизнь», — сообщил Гладков.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Ранее в Шебекинском округе боец «Орлана» получил минно-взрывную рану при отражении удара.

