Появились подробности по делу о фальшивых аккредитациях российских врачей

В суд отправлено дело о фальшивых аккредитациях российских врачей в Забайкалье

Резонансное уголовное дело о массовых фальшивых аккредитациях врачей направлено в суд, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Забайкальского края Евгений Синельников.

Он уточнил, что обвиняемым в этом деле проходит бывший председатель комиссии Минздрава России в Забайкальском крае по проведению аккредитации специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием и трое его соучастников. Имущество обвиняемых стоимостью более 40 миллионов рублей арестовано.

«По версии следствия, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2025 года участники организованной преступной группы под руководством председателя аккредитационной комиссии на систематической основе получали взятки в размере от 35 до 125 тысяч рублей от 50 медицинских работников из разных регионов России, — рассказал Евгений Синельников. — Деньги передавались за фиктивное прохождение ими первичной специализированной аккредитации на базе Читинской государственной медицинской академии без фактической сдачи тестирования, оценки практических навыков и решения ситуационных задач по различным специальностям».

В региональном СКР корреспонденту «Ленты.ру» заявили, что обвинения предъявлены по статьям «получение взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное организованной группой в значительном размере» (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) и «превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении еще трех взяткополучателей (заключивших досудебные соглашения) и 50 врачей, дававших взятки.

Большинство обвиняемых утверждают, что переводили деньги за обучение и ожидали вызова на экзамены, но взамен получили через Госуслуги уведомления о прохождении периодической аккредитации. Следствие же считает (и затем государственное обвинение успешно доказывает это в судах), что все обвиняемые действовали осознано.

По данным «Ленты.ру», речь идет о бывшем руководителе центра аккредитации Читинской государственной медицинской академии Михаиле Пудове и его сотрудниках. Преступление было выявлено оперативниками ФСБ в декабре 2024 года. Тогда официально сообщалось, что фальшивые аккредитации получили более тысячи врачей из разных регионов России, общая сумма взяток превышала 30 миллионов рублей.

Преступление получило широкий резонанс после задержания в Забайкалье московского педиатра и специалиста по муковисцидозу Анастасии Горяиновой — в мае 2025 она была отправлена в СИЗО Читы за нарушение меры пресечения, но в июне известного врача перевели под домашний арест. Сейчас ее дело слушается в суде.

На сегодняшний день оглашено около 25 приговоров, наказания в основном — штрафы в размере от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Только в двух случаях врачи-взяткодатели осуждены к условным срокам и в качестве дополнительного наказания — лишены права заниматься медицинской деятельностью на два года.

