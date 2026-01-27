Обвиняемый в создании ОПС и аферах бывший главврач российской больницы сделал заявление

Бывший главврач в Орле не признал вину по делу экс-советника губернатора Лежнева

Сергей Лежнев во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста в Советском районном суде. Фото: Сергей Силаев / ТАСС

Обвиняемый по делу бывшего советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину, в том виде, в котором оно мне предъявлено, не признаю», — заявил фигурант.

По данным агентства, всего по делу проходит 10 фигурантов, в том числе экс-замруководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова, родственник экс-советника главы региона Александр Лежнев и шесть частных предпринимателей, поставлявших медицинское оборудование в область. Все 10 обвиняемых свою вину не признали.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 1, 2 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества (ОПС) и участие в нем»), части 2 статьи 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 1, 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»).

В конце мая 2024 года суд арестовал Сергея Лежнева, обвиняемого в хищении 76 миллионов рублей в рамках муниципальных контрактов.