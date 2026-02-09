Реклама

15:17, 9 февраля 2026

Раскрыто возможное местоположение мозгового центра бьющих по России дронов ВСУ

Дандыкин: Единый центр управления БПЛА ВСУ может располагаться в жилой застройке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл возможное местонахождение мозгового центра бьющих по России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с aif.ru он предположил, что единый центр управления дронами может располагаться в жилой застройке на подконтрольной Киеву территории.

Дандыкин указал, что территория, подконтрольная Украине, составляет около 500 000 квадратных километров. «Это больше, чем вся Белоруссия... У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же "Хаймарсы" во дворах. Им по большому счету все равно. Но все это тщательно скрывается», — указал эксперт.

По его словам, командный пункт может быть не один. Если судить по логике построения сети управления, то существует целая система дублирующих друг друга объектов, добавил капитан первого ранга запаса.

Он также допустил, что ВСУ могли спрятать центр управления беспилотниками под землей.

В понедельник, 9 января, Минобороны РФ доложило, что украинские войска выпустили по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты. По данным оборонного ведомства, отечественные системы противовоздушной обороны сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».

