Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 9 февраля 2026Россия

Украина выпустила по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты

Минобороны: Системы ПВО сбили 27 снарядов HIMARS и три ракеты «Нептун»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».

Помимо того, за сутки российские военнослужащие уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Ранее стало известно, что атакам ВСУ подверглись восемь регионов. БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской и Воронежской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Европейские банки призвали сократить зависимость от Visa и Mastercard

    Смерть Эпштейна задокументировали за день до его обнаружения

    Российский Су-57Э заинтересовал страны Ближнего Востока

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok