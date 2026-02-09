Реклама

07:21, 9 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на регионы России

Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 69 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Курске

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами России 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности массированного налета раскрыли в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что атаке подверглись восемь регионов. БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской и Воронежской областями. Наибольшее число беспилотников — 28 единиц — было сбито над Курской областью. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщило.

Ранее сообщалось, что в пригороде Курска на фоне воздушной атаки прогремела серия взрывов.

