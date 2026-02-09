Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами России 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности массированного налета раскрыли в Минобороны России.
В оборонном ведомстве сообщили, что атаке подверглись восемь регионов. БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской и Воронежской областями. Наибольшее число беспилотников — 28 единиц — было сбито над Курской областью. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
О каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщило.
Ранее сообщалось, что в пригороде Курска на фоне воздушной атаки прогремела серия взрывов.