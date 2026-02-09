Шансы доллара остаться лидирующей валютой оценили

МВФ: Доллар сохранит лидирующие позиции в мировой экономике

Доллар сохранит лидирующие позиции в международной торговле, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало Bloomberg.

Она призвала не поддаваться краткосрочным колебаниям курса этой валюты и заверила, что не видит признаков того, что роль этого инструмента в ближайшее время изменится. Георгиева заявила, что людям стоит внимательно изучить, почему доллар приобрел такое значение, и напомнила, что одной из причин этого стали глубина и ликвидность рынков капитала в США, их размер экономики и предпринимательский дух.

По словам Георгиевой, развивающиеся рынки могут выиграть от ослабления доллара, поскольку это облегчает им выплату процентов по внешнему долгу.

Тем временем экономист Владимир Григорьев полагает, что доллар продолжит постепенно ослабевать, но его обвал в ближайшее время выглядит маловероятным. Впрочем, рано или поздно эта валюта потеряет статус ключевой в мировой финансовой системе, считает он.