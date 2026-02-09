Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 9 февраля 2026Экономика

Шансы доллара остаться лидирующей валютой оценили

МВФ: Доллар сохранит лидирующие позиции в мировой экономике
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доллар сохранит лидирующие позиции в международной торговле, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало Bloomberg.

Она призвала не поддаваться краткосрочным колебаниям курса этой валюты и заверила, что не видит признаков того, что роль этого инструмента в ближайшее время изменится. Георгиева заявила, что людям стоит внимательно изучить, почему доллар приобрел такое значение, и напомнила, что одной из причин этого стали глубина и ликвидность рынков капитала в США, их размер экономики и предпринимательский дух.

По словам Георгиевой, развивающиеся рынки могут выиграть от ослабления доллара, поскольку это облегчает им выплату процентов по внешнему долгу.

Тем временем экономист Владимир Григорьев полагает, что доллар продолжит постепенно ослабевать, но его обвал в ближайшее время выглядит маловероятным. Впрочем, рано или поздно эта валюта потеряет статус ключевой в мировой финансовой системе, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok