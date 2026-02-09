Детский омбудсмен взяла на контроль дело умершего в туалете школьника

«Лента.ру»: Омбудсмен Титова взяла на контроль дело умершего в туалете школьника

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова взяла на контроль дело умершего в школьном туалете девятиклассника. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что девятиклассник умер в туалете школы № 181 в Екатеринбурге на руках у одноклассника. Инцидент произошел после урока физкультуры. Реанимировать подростка не удалось.

«Мы берем на контроль каждое дело, которое касается детей. По этому случаю могу сказать, что это просто невероятно грустно. Ребенок пришел в школу и погиб. Мне хочется выразить соболезнования родителям мальчика. Это беда, большое горе. Судя по той информации, которая есть в СМИ, это какое-то стечение обстоятельств. Конечно же, правоохранительные органы определят все обстоятельства в результате следственной проверки», — отметила Титова.

Погибший находился на учете у кардиолога и кардиохирурга, писал «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

До этого сообщалось, что в одной из школ Кабардино-Балкарии школьник скончался после перекуса на перемене. Мальчику было 13 лет. По факту случившегося была организована проверка.