11:58, 9 февраля 2026Россия

Стали известны подробности о найденном мертвым в туалете школы российском подростке

Е1.ru: В Екатеринбурге девятиклассник умер в школе на руках у одноклассника
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге девятиклассник умер в туалете школы № 181 на руках у одноклассника. Такие подробности стали известны порталу Е1.ru.

По данным российского издания, юноша почувствовал недомогание после урока физкультуры.

Несовершеннолетние, которые на тот момент находились рядом с ним, позвали на помощь учителей и медицинского работника.

Прибывшие врачи скорой помощи провели подростку реанимационные действия, но несмотря на все усилия, спасти его не удалось.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, вовремя ли девятикласснику оказали помощь. Сверстники назвали юношу жизнерадостным и положительным.

О произошедшем в школе № 181 в Екатеринбурге сообщили утром в понедельник, 9 февраля. Предположительно, смерть не носит криминального характера. Юноша до этого жаловался на проблемы со здоровьем.

