11:27, 9 февраля 2026Россия

В туалете российской школы нашли мертвого девятиклассника

Е1.ru: В Екатеринбурге в туалете школы №181 нашли мертвого подростка
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Екатеринбурге в туалете школы №181 в Академическом районе нашли мертвого подростка. Как стало известно порталу Е1.ru, девятиклассник до этого испытывал проблемы со здоровьем.

По данным российского издания, занятия детей в первую смену пришлось отменить из-за инцидента. Как рассказали учащиеся, старшеклассника нашли неживым во время перемены.

В школу прибыли сотрудники полиции. Правоохранительные органы отметили, что в случившемся нет криминального характера.

Следователи пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что в одной из школ Кабардино-Балкарии школьник не выжил после перекуса на перемене. Мальчику было 13 лет.

По факту случившегося была организована проверка.

Еще раньше в Красноярском крае школьница выпала из окна школы. Девочке удалось выжить, однако она получила серьезные травмы.

