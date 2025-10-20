Россия
Россия
В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

В Лесосибирске девятиклассница выпала из окна школы во время уроков, она выжила
Анастасия Шейкина
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Лесосибирске Красноярского края девятиклассница выпала из окна школы во время уроков. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Девочка выпала из окон второго этажа школы. Известно, что она выжила, но получила серьезные травмы. Данных о состоянии подростка не приводится. Школьники рассказали, что в момент случившегося девочка сильно кричала.

Как добавили сверстники девочки, до произошедшего личное фото школьницы попало в интернет, после чего девочку подростка начали обижать и травить. Родители девочки, как уточняется, обращались в полицию.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году. Инцидент произошел в одной из гимназий региона, о его причинах не сообщалось.

