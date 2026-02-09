Реклама

США подняли стратостат рядом с Кубой

ТАСС: США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
Виктория Кондратьева
Фото: Broadcast Media / Shutterstock / Fotodom

Специальный стратостат, зарегистрированный в США, подняли над Флоридским проливом недалеко от воздушного пространства Кубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Стратостат (...) пока работает на небольшой высоте — около 2,5 километра — и находится над Флоридским заливом недалеко от американского Ки-Уэста», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, данный стратостат предназначен для мониторинга окружающего воздушного пространства. Он отметил, что о запуске подобного объекта местные авиадиспетчеры проинформировали всех пользователей воздушного пространства.

Ранее лидер кубинских эмигрантов Марсель Фелипе заявил, что коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году. Он уточнил, что это станет возможным на острове из-за действий Белого дома.

