В российском городе участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат

В Петербурге участника СВО объявили неживым и лишили выплат и льгот

В Санкт-Петербурге участника специальной военной операции (СВО) объявили неживым и лишили всех выплат и льгот. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянина признали таковым ошибочно. По этой причине горожанин лишился возможности получать социальные выплаты и медицинскую помощь, а также обращаться за государственными и муниципальными услугами.

Мужчина решил бороться за свои права и написал заявление в прокуратуру с просьбой организовать проверку.

Удалось выяснить, что в июле 2025 года в одном из медицинских учреждений района не выжил мужчина. При оформлении медицинской документации в историю болезни внесли паспортные данные другого человека, а именно участника СВО.

Сотрудники прокуратуры установили, что военный в прошлом потерял паспорт. Его документы были использованы при госпитализации того самого мужчины.

В защиту прав военного прокурор Центрального района обратился в суд с иском об аннулировании актовой записи о смерти. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

