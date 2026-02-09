Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 9 февраля 2026Россия

В российском городе участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат

В Петербурге участника СВО объявили неживым и лишили выплат и льгот
Майя Назарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге участника специальной военной операции (СВО) объявили неживым и лишили всех выплат и льгот. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянина признали таковым ошибочно. По этой причине горожанин лишился возможности получать социальные выплаты и медицинскую помощь, а также обращаться за государственными и муниципальными услугами.

Мужчина решил бороться за свои права и написал заявление в прокуратуру с просьбой организовать проверку.

Удалось выяснить, что в июле 2025 года в одном из медицинских учреждений района не выжил мужчина. При оформлении медицинской документации в историю болезни внесли паспортные данные другого человека, а именно участника СВО.

Сотрудники прокуратуры установили, что военный в прошлом потерял паспорт. Его документы были использованы при госпитализации того самого мужчины.

В защиту прав военного прокурор Центрального района обратился в суд с иском об аннулировании актовой записи о смерти. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии вдову участника СВО лишили выплат из-за отношений с другим мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ назвала обещанную СБУ сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Стало известно об уничтожении военного объекта под Киевом

    Бабуин позарился на мороженое и чипсы россиянки в ЮАР и попал на видео

    ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна

    Российские войска продвинулись к Славянску

    Лавров рассказал о важнейших задачах России

    В российском городе участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат

    Лавров уличил США в отклонении от договоренностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok