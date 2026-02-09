Реклама

Культура
08:31, 9 февраля 2026Культура

Звезду «Не родись красивой» госпитализировали

Mash: Звезду сериала «Не родись красивой» Уварову госпитализировали из Лужников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

45-летнюю звезду популярного в нулевых телесериала «Не родись красивой» Нелли Уварову госпитализировали со стадиона Лужники с травмой ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, актриса каталась на коньках в районе Хамовников и неудачно приземлилась, сломав конечность. На каток вызвали медбригаду.

Как уточняется, Уварову увезли из спортивного комплекса в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В марте актрисе сняли спицы с руки. Тогда у нее диагностировали перелом лучевой кости, который заживал более полутора лет, пишет канал.

Ранее звезда «Не родись красивой» Уварова заявила, что не верит в продолжения сериалов. По словам исполнительницы главной роли Кати Пушкаревой, ей обещали прислать сценарий для обсуждения.

