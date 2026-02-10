Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
17:19, 10 февраля 2026Россия

Госдума в первом чтении приняла закон об обязательном ДНК-тесте для военнослужащих

ГД в первом чтении приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Госдума в первом чтении приняла закон об обязательном ДНК-тесте для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе предлагается ввести обязательную геномную регистрацию отдельных категорий военнослужащих, в том числе пребывающих в добровольческих формированиях бойцов, и сотрудников органов внутренних дел.

Как следует из проекта закона геномная информация о военных будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае смерти — до установления личности. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу, отметив, что в случаях, когда боец специальной военной операции (СВО) получил тяжелое ранение или без вести пропал, с помощью ДНК можно будет установить личность.

