Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 10 февраля 2026Экономика

Грядущее подорожание в России китайских товаров объяснили

Логистик Дьяконов: Цены на товары из КНР могут вырасти в ближайшие недели
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters

В ближайшие несколько недель россияне могут столкнуться с подорожанием товаров, доставляемых из Китая. Об этом предупредил учредитель и гендиректор логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов. Его процитировала «Газета.Ru».

Одной из причин этого станет Новый год, который в Китае по восточному календарю будут праздновать с 17 февраля по 3 марта. Однако эффект международная торговля ощутит гораздо раньше. Во-первых, многие производители начинают отпускать по домам рабочих, жителей сельской глубинки, за неделю-две до официальных выходных. Во-вторых, китайские компании и их партнеры пытаются заранее выполнить контракты и успеть закончить отгрузки.

Следствием этого оказывается перегрузка морских, автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также рост тарифов перевозчиков. По словам эксперта, относительно ноября доставка одного контейнера дорожает на сумму от 500 до тысячи долларов. В норму логистические цепи приходят только к середине марта.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025

В России все это отражается на ассортименте и цене китайской продукции. Дорожают товары ежедневного спроса, электроника, автозапчасти, строительные инструменты. Особенно серьезно вырастает цена сравнительно недорогих, но объемных товаров.

Сильнее прочих от задержки поставок страдают пользователи маркетплейсов. Покупки с китайских площадок (или у китайских продавцов на российских площадках) идут дольше на 10-15, а то и на 20 дней.

Ранее Центральный банк России констатировал, что повышение в стране налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов в начале 2026 года привело к росту потребительских цен. Это обстоятельство регулятор назвал тревожным сигналом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    «Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

    Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

    Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

    В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

    Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

    Москвичам назвали дату прихода весны

    Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok