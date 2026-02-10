Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
12:13, 10 февраля 2026Экономика

Макрон назвал главный страх мирового рынка

Макрон: У ЕС есть беспрецедентная возможность побороть гегемонию доллара
Кирилл Луцюк

Фото: PsnewZ / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировой рынок ищет альтернативу доллару, которого боится больше всего. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

В такой ситуации, по словам французского лидера, этому рынку нужно предложить европейский долг. Макрон уверен, что в ситуации ограниченности бюджета ЕС настало время дать старт общему механизму заимствований для будущих расходов — еврооблигациям будущего. Иными словами, нужны крупные европейские программы для финансирования лучших проектов. Это, по мысли президента, беспрецедентный шанс, который дает возможность побороть гегемонию доллара.

Макрон подчеркнул, что Европейскому союзу пора стать единой державой. Такой шаг вывел бы эту организацию из незрелого состояния. Если это получится, то вместо 27 отдельных рынков появится единый, охватывающий все население ЕС.

«Мы объединились, чтобы прекратить войны, мы объединились, чтобы создать рынок, но мы всегда запрещали себе думать о совместной власти, поскольку до 1945 года власть означала гражданскую войну между нами», — сказал президент Франции.

По прогнозам, в конце февраля Макрон выступит с важной речью о ядерной доктрине. Предполагается, что это выступление окажется поворотным историческим моментом. В частности, речь пойдет о том, что Франция позволит другим воспользоваться ее инструментами ядерного сдерживания. Это означает, что в европейских странах появятся истребители Rafale, способные нести атомное оружие. Они останутся под французским командованием.

