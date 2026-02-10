Названы недовольные проектом запрета услуг по перевозке российской нефти страны Европы

Bloomberg: Греция и Мальта усомнились в плане запрета на перевозку нефти из РФ

Усомнившимися в необходимости введения запрета на обслуживание перевозок российской нефти европейскими странами оказались Греция и Мальта. Государства со ссылкой на собственные источники назвало агентство Bloomberg.

Брюссель в пятницу, 6 февраля, подтвердил ранее анонсированные планы по замене ценового потолка на нефть из РФ полным запретом работ по страхованию и другими связанными с ней услугами.

О том, что у этого проекта, который собираются утвердить в рамках 20-го пакета антироссийских санкций к концу февраля, есть в ЕС противники, сообщалось и ранее. «Две южноевропейские страны выразили обеспокоенность по поводу этого шага», — поделились 10 февраля журналисты.

По их данным, Афины и Валетта запросили разъяснения по предложениям о введении санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и об ужесточении контроля за участвующими в ней судами.

Согласно проекту нового пакета санкций, «черный список» танкеров, перевозящих российскую нефть, планируется увеличить на 43 позиции, доведя их общее число до 640. Решение по поводу ограничений, в том числе и связанных с запретом на обслуживание перевозки углеводородов, ЕС по правилам должен принять единогласно.