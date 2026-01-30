В ЕС захотели заменить потолок цен полным запретом услуг по перевозке российской нефти

Bloomberg: В ЕС хотят заменить потолок цен запретом услуг по перевозке нефти РФ

Евросоюз (ЕС) рассматривает предложение о замене так называемого потолка цен на российскую нефть полным запретом на услуги ее морских перевозок в рамках будущего пакета санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg, которому в Еврокомиссии отказали в комментарии по этому поводу.

Речь идет о планах по запрету как страхования, так и транспортировки нефти из РФ вне зависимости от ее цены, говорится в публикации. Анонимные собеседники авторов материала высказали мнение, что реализация мер, которые там захотели принять, в случае одобрениями входящими в ЕС странами «значительно упростит обеспечение соблюдения санкций».

Также в статье отмечается, что «несколько европейских столиц уже заявили о несогласии с заменой ограничения цен запретом на услуги».

Обсуждение идет на фоне недавно принятого решения снизить потолок цен с 1 февраля с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Снижение станет вторым за полгода. До этого, с декабря 2022-го по сентябрь 2025-го, показатель составлял 60 долларов за баррель.

В России указом главы государства запрещено поставлять отечественные нефть и нефтепродукты при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка.

Теперь наряду с введением запрета услуг по перевозке нефти в ЕС также планируют расширить санкции против российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые подозреваются Брюсселем в обходе санкций, сообщил источник.