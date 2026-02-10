Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
15:28, 10 февраля 2026Силовые структуры

Одна минута на веселом мальчишнике в российском городе попала на видео

Суд Петербурга оштрафовал участника веселого мальчишника, повисшего на мосте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Веселый мальчишник на канале в Петербурге закончился приговором для его участника — он получил штраф за хулиганство. Праздник попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах виден катер и веселые мужчины, двое из них повисли на мосту.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал участника мальчишника Олега Пухова виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 350 тысяч рублей, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города. Из материалов уголовного дела следует, что вечером 16 июля 2025 года Пухов катался на катере «Марсель» в акватории Крюкова канала. Он вылез на нос судна, а затем залез на Офицерский мост, который является объектом культурного наследия. Он провисел, зацепившись руками и ногами за металлическую конструкцию моста, около одной минуты и вернулся на катер.

Суд установил, что Пухов своими действиями создал помехи для движения судов по каналу, угрожал безопасности других пассажиров, проявил неуважение к обществу. Сам он на слушаниях пояснил, что приехал из Нового Уренгоя на свадьбу друга, а хулиганство совершил на мальчишнике. Он свою вину признал, раскаялся, а также извинился перед жителями Санкт-Петербурга в соцсетях.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за празднование Масленицы.

