Эксперт Балакаев: Сжигание чучела на масленицу может привести к штрафу и аресту

Россиян предупредили об уголовной ответственности за празднование Масленицы. О возможных правонарушениях во время празднования и ответственности за них рассказал сетевому изданию «Постньюс» юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

По его словам, чаще нарушения связаны с главной масленичной традицией — сжиганием чучела. Эксперт напомнил, что разводить открытый огонь запрещено в целом ряде мест — возле дорог и железнодорожных путей, в охранных зонах и лесах.

Балакаев отметил, что поджоги в публичный местах могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях — даже как преступление. Кроме того, использование похожих на представителей отдельных социальных групп чучел может быть расценено как разжигание вражды, подчеркнул собеседник издания.

Ранее были названы вещи и предметы, за хранение которых в России могут выселить из квартиры. Речь идет о том, что может представлять угрозу жизни — емкостях с горючим и пиротехнических изделиях. Держать их нельзя ни в квартире, ни на балконе, ни в кладовой, также хранение таких веществ и предметов запрещено на чердаке и в подвале.