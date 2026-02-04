Россиянам назвали грозящие выселением предметы в квартире

Адвокат Борзенко: В квартире нельзя хранить бензин и керосин

Хранение некоторых вещей в квартире может представлять угрозу для жизни, здоровья и законных интересов соседей. Какие предметы попадают в этот перечень, «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко.

В рамках российского законодательства под прямой запрет на хранение в квартире подпадают легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. К ним причисляют бензин, керосин, баллоны с горючими газами, порох и пиротехнические изделия. Держать их нельзя ни в квартире, ни на балконе, ни в кладовой, также хранение таких веществ запрещено на чердаке и в подвале.

Наравне с этим запрет распространяется на вещества, представляющие химическую, биологическую или радиационную опасность: сюда включают концентрированные кислоты и щелочи, инсектициды, сильнодействующие пестициды, яды и ртуть. Даже в случае небольшой утечки или испарений такие вещества могут привести к тяжелому отравлению, предупреждает юрист. К биологически опасным веществам относят патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы, к радиационным — промышленные приборы, радиоактивные вещества, в том числе и минералы с высоким радиационным фоном.

Хранение огнестрельного оружия подпадает под запрет в случае отсутствия регистрации, также незаконно держать в доме боеприпасы, холодное оружие ударно-дробящего действия, включая кастеты и кистени, и неоформленное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 джоуля. В противном случае хозяину квартиры грозит уголовное или административное преследование.

Запрещается складировать в доме и любые предметы, нарушающие санитарно-эпидемиологические нормы. В больших объемах запрещается хранить легковоспламеняющийся мусор, гниющие отходы и любые вещи, приводящие к антисанитарии и размножению вредителей. Подобное поведение может расцениваться как бесхозяйственное обращение с жильем или прямое нарушение прав соседей, караться штрафом и выплатой компенсации.

Если предметы из оглашенного перечня создают непосредственную угрозу для других жильцов, собственники имеют право обратиться в суд с иском о принудительном выселении. Другое жилье в таком случае нарушителю не предоставят, подчеркнул адвокат. Жалобы можно подать в МЧС или Роспотребнадзор, сотрудники ведомства инициируют проверку с доступом в квартиру. Однако зачастую нарушение вскрывается после того, как в помещении возникает пожар или утечка.

Ранее россиянам напомнили о запрете содержания в квартире опасных животных. Под запрет подпадает 121 вид, для физлиц штраф может составить до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.