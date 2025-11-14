Россия
Россиян предупредили о штрафах за некоторых животных в квартире

Юрист Черкасов: Содержание 121 вида животных в квартире грозит штрафом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Clément Carbillet / Globallookpress

Содержание некоторых видов животных в квартире является незаконным и влечет крупный штраф. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

В мае правительство России утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержание которых запрещено повсюду, за исключением зоопарков, океанариумов и прочих специально оборудованных мест. Распоряжение вступило в силу с первого сентября и стало обязательным к исполнению.

За нарушение полагается наказание в соответствии с КоАП — для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. В случае, если содержание запрещенных животных повлекло причинение вреда жизни, здоровью или повреждение чужого имущества, наказание будет строже.

При этом Черкасов напомнил, что запрета на содержание в квартире сельскохозяйственных животных нет, однако подобные действия почти всегда приводят к нарушению интересов соседей — шум, запахи, нарушение санитарных норм. Если суд это докажет, владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей, а также изъятие животных.

Ранее юрист Елена Браунм рассказала, что россиянам разрешено держать в квартире кур, свиней или коз, однако, если животные начнут мешать соседям, придется заплатить штраф.

