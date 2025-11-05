Россиян предупредили о наказании за свиней в квартире

Юрист Браун: За содержание свиней в квартире россиянам грозит штраф

Россияне могут держать кур, свиней или коз в квартире, но если нарушат интересы соседей, то будут вынуждены платить штраф. О наказании за нестандартных животных в многоквартирном доме предупредила подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун, пишет РИА Новости.

«Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире», — отметила юрист.

Браун пояснила, что чаще всего речь идет о нарушении закона о тишине и санитарных норм, а также неприятных запахах, которые распространяются в общих зонах или доходят до соседних квартир. Напрямую за содержание свиньи или козы в квартире владельца не накажут, но могут привлечь к ответственности по другим статьям, предупредила Браун.

«За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1500 до 3000 рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей», — рассказала эксперт.

В случаях, когда животное нанесло вред имуществу или здоровью соседей, владельцу придется компенсировать ущерб. Также соседи или надзорные органы в праве подать в суд на хозяина, чтобы запретить держать сельхозживотное в квартире.

Ранее россиян предупредили, что наказание может грозить и за захламление собственной квартиры. Эксперты пояснили, что в данном случае конкурируют две нормы — право собственности и Жилищный кодекс, предполагающий, что у каждого помещения есть целевое назначение.